المشري يطالب المجلس الرئاسي بالتحقيق في واقعة منع مجلس الدولة من الاجتماع

طالب رئيس المجلس العلى للدولة، خالد المشري، المجلس الرئاسي بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي» بـ«فتح تحقيق عاجل في ملابسات» منع مجلس الدولة من عقد جلسته صباح اليوم الإثنين في طرابلس من قِبل «قوة حماية الدستور بأوامر وتعليمات من وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية» الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

ووصف المشري في رسالة وجهها إلى المجلس الرئاسي ونشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» مساء الإثنين، الجلسة التي كان سيعقدها المجلس بأنها كانت «جلسة عامة ومهمة»، داعيا المجلس الرئاسي إلى اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات حيال الواقعة التي عدها «سابقة ومعرقلة للجهود السياسية».

المشري يطالب بمنع الدبيبة من السفر والتحقيق معه

وفي وقت سابق، طلب المشري، من النائب العام التحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ومنعه من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيقات في واقعة محاصرة «قوة حماية الدستور» لمكان اجتماع المجلس الذي كان مقررا اليوم الإثنين في العاصمة طرابلس.

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وتقدم المشري إلى النائب العام المستشار الصديق الصور بشكوى اتهم فيها إلى جانب الدبيبة كلا من مستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي بالمسؤولية عن واقعة محاصرة مكان اجتماع المجلس من قِبل «قوة حماية الدستور».

آليات مسلحة حول مقر مجلس الدولة

وظُهر اليوم، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة منع «ميليشيا مسلحة» تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الأعضاء من دخول قاعة الاجتماعات التي ستعقد فيها جلسة، مشيرا في تصريح مقتضب عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى انتشار آليات مسلحة أمام مقر المجلس.

وقال مصدر بالمجلس الأعلى للدولة إن العناصر المسلحة التي منعت أعضاء المجلس من عقد جلستهم، الإثنين، يتبعون «قوة حماية الدستور» و«القوة المشتركة» المحسوبتين على حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأضاف المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المسلحين منعوا أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات في فندق المهاري بالعاصمة طرابلس، ثم أغلقوها، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس طلبت من «قوة الردع» التدخل لحل هذا الإشكال.