تقرير تحليلي: على ساسة ليبيا التخلي عن أحقادهم لينعم الشعب الليبي بخيراته

ليبيا – سلط تقرير تحليلي الضوء على قضية تسبب الانفلات الأمني العاصف في ليبيا بعد العام 2011 في إضاعة فرصة لعب البلاد دور مهم في قطاع الطاقة العالمي.

التقرير الذي نشرته صحيفة “أو أي أون لاين” الأميركية وتابعته وترجمت الأهم من مضامينه التحليلية صحيفة المرصد، أشار إلى اكتساب ليبيا أهمية كبيرة مع الضرورة العالمية لزيادة إنتاج النفط والغاز، مستدركًا بالإشارة إلى إن الأزمات العاصفة بالبلاد تحول بينها وبين لعب دور بناء.

ونقل التقرير عن خبراء دوليين في مجال الطاقة تأكيدهم أن ليبيا واحدة من الدول القليلة التي لديها أكثر من 500 ألف برميل نفط من الإنتاج المتأرجح خلال هذا العام، مؤكدين أن وجودها على البحر الأبيض المتوسط يجعلها متميزة بسهولة النقل إلى السوق الأوروبية المتعطشة للطاقة.

وتابع الخبراء بالقول: إن إنتاج البلاد من الطاقة قد يكون عامل حاسما على المدى القصير خلال هذا الشتاء. مشيرين إلى أن المخاطر الأمنية في البلاد واحدة من أبرز الأسباب المانة لتطوير استثماراتها النفطية والغازية عبر الشركات الأجنبية والأميركية على وجه التحديد.

وبين الخبراء أن الوضع الأمني في البلاد قبل أحداث العام 2011 كان متميزًا، فضلًا عن كونه عامل جذب لوجود المختصين الليبيين والأجانب في قطاع الطاقة داعين ساسة ليبيا للتخلي عن أحقادهم ونزاعاتهم القديمة والتوحد لصالح دولتهم الغنية بالموارد لتعم خيراتها على الشعب الليبي.

ترجمة المرصد

