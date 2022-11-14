داخلية الدبيبة: ننسق أمنياً مع تركيا

عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “محمود سعيد” اليوم الاثنين إجتماعاً مع مستشار وزارة الداخلية التركية عقيد “محمد ساورا” وضابط إتصال الوزارة، وسكرتير الثالث بوزارة الخارجية التركية، بحضور رئيس جهاز المباحث الجنائية لواء “محمود عاشور” ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية “علي النويصري” ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل “البشير بالنور” ومدير مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء “طارق كعيبه”.

وتناول الإجتماع مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل الأمني وعلى الأخص المواضيع المتعلقة بالبرامج التدريبية على الصعيدين الداخلي والخارجي للرفع من مهارات وقدرات منتسبي الوزارة بمختلف مكوناتها وتدريبهم لمكافحة كافة الجرائم والمحافظة على الأمن بما يلبي تطلعات وزارة الداخلية، وفق لبيانها.