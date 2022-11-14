بلدية سبها لـ باتيلي: الصراع في ليبيا يدور حول المال العام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 November, 2022

أكد عميد بلدية سبها المكلف بلحاج علي اليوم الاثنين أن الصراع في ليبيا يدور حول المال العام ومن يديره.

وأضاف علي في كلمته خلال لقائه في سبها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي بحضور عمداء البلديات وأعيان المنطقة الجنوبية أن إعادة توزيع الموارد والعائدات وفقاً لنظام الإدارة المحلية يعد حلاً جذرياً للصراع المركزي القائم بحيث تصبح البلديات قادرة على تلبية خدمات مواطنيها وينتقل التدافع الاجتماعي والسياسي من سلطات المركز التي تعاني من الضعف إلى سلطات المحلية بحسب المكتب الإعلامي لبلدية سبها.

ودعا عميد البلدية المكلف كل الفاعلين إلى دعم هذا المسار مثمنا الخطوات التي تدعم هذا المسار سواء كانت من الحكومة أو المجتمع الدولي عبر وكالاته .

وأشار علي إلى أن الأحداث المؤلمة التي مر بها الجنوب كانت نتيجة لانقسام السياسيات وعدم جدية الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول لحالة العوز الخدمي الذي استمر لعقد من الزمن .

وبين عميد البلدية المكلف أنه لا يمكن إخراج ليبيا من مأزقها السياسي والاجتماعي في ظل غياب الهياكل المنتخبة عن الحوارات السياسية مثل البلديات في المنطقة الجنوبية وأحزابها ونخبها لذلك لابد من تمثيل بلديات الجنوب في أي حوار يمس المسار السياسي أو الاقتصادي .

وشدد عميد البلدية المكلف على أن ما يريده الجنوب اليوم هو استقرار دائم وهذا الأمر لن يتم بشكل تام دون عودة نشاطه الاقتصادي والذي يجب أن تقف خلفه القطاعات الاقتصادية مثل فرع المصرف المركزي سبها والذي يجب أن يقوم بدور كبير في هذا الاتجاه مع بقية القطاعات مثل الزراعة وتفعيل المناطق الحرة.

وأشار علي إلى أن المجتمع الدولي والامم المتحدة على وجه الخصوص لا يمكن أن يخرج ليبيا من الأزمة الحالية ما لم يدفع الليبيين في هذا الاتجاه.