مصدر للعنوان: عقيلة صالح يلتقي باتيلي في البيضاء اليومين المقبلين

العنوان – البيضاء

كشف مصدر مطلع اليوم الإثنين إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سيلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي.

وأشار المصدر في تصريح لصحيفة “العنوان” أن اللقاء سيكون يوم 16 نوفمبر من الشهر الجاري في مدينة البيضاء.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التقى في منتصف أكتوبر المنصرم بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي في القبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن صالح وباتيلي بحثا الأوضاع في ليبيا بشكل عام.

وأوضح بليحق أن رئيس مجلس النواب والمبعوث الجديد ناقشا سُبل الوصول إلى إنهاء الأزمة الراهنة والوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.