عرب نيوز: ليبيا على موعد مع مزيد من الاضطرابات خلال الأشهر المقبلة

ليبيا- أكد تقرير تحليلي لموقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي عدم وجود نهاية واضحة تلوح بالأفق للمأزق الحالي الذي تعيشه ليبيا وشعبها منذ قرابة عقد زمني.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز تحليلاته صحيفة المرصد، أشار إلى أن غياب هذه النهاية وفقًا لما أعلنه مؤخرًا المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عامل إحباط كبير ومؤشر حتمي لعدم جدوى عملية السلام الدولية المدارة حاليا بشكل مؤسف مقاومة لإعادة التقويم.

وأوضح التقرير أن هذه الإعادة هادفة لإيصال أولويات العملية وخطوطها الحمراء وإستراتيجياتها لقرارات طويلة الأجل بشكل أفضل، بعد ترحيب جميع الجهات الفاعلة بها، مبينًا أن ليبيا باتت منذ قرابة عقد من الزمن حبيسة حلقة مفرغة دائمة من سنتين إلى 3 من اتفاق سياسي وتحديات وخطابات انقسامية وانتقادات صاخبة.

وتابع التقرير: إن هذا الحال يتبعه بشكل مفاجئ خطاب وطني بشأن من يملك السلطة الشرعية، ما يؤدي إما إلى العودة إلى السلاح أو خرائط طريق سياسية جديدة. واصفًا تعيين باتيلي بفرصة ضائعة للبعثة الأممية المضطرب حالها في ليبيا أملًا في الاستفادة من دورها كحكم محايد فعال.

وأضاف التقرير: إن هذا الحكم ساعٍ للتماسك بين الجهات الفاعلة أو المصالح المتباينة قدر الإمكان مع دعم حقوق الإنسان والانفتاح بشكل هادف على التعامل مع مجتمع مدني مهمش في الغالب، رغم بقائه مؤثرًا. مؤكدًا أن ما يدور حاليًا هو التركيز على تحقيق شيء أشبه بالاستقرار وليس الأخير في حد ذاته.

وبين التقرير أن هذا يتم من خلال عقد اجتماعات لا تعالج الأسباب الجذرية لسقوط البلاد في هذا المستنقع مع غياب التطلع إلى استغلال الطرق المختصرة لتسوية طويلة الأجل، ما جعل المشهد خصبًا لانتهازية منتشرة في ظل محاولات العديدة لتشكيل مسار دافع بالبلاد إلى الأمام وبعيدًا عن الهاوية.

وأشار التقرير إلى ان هذا الوضع خلق حالة من النشاط والحيل الذكية المتجددة من قبل شخصيات معينة ساعية إلى تغيير الوضع الراهن مدعومة بالتأييد الضمني لمجتمع دولي مرهق وغير مهتم ومشتت يتعامل مع أزمة ليبيا عبر تجاهل المخاوف المشروعة للجمهور الليبي بشأن مشاركاته المستمرة.

وأضاف التقرير: إن هذه المشاركات مكنت جهات فاعلة خبيثة لتأمين سلام هش وتجنب نزاعات مسلحة فوضوية. مشيرًا إلى عدم وجود أية بادرة لقيام أي من أشكال السلطة الساعية لمعالجة هموم الوطن والمواطن، فالاجتماعات الأخيرة الحاصلة على دعم المجتمع الدولي تعني ببساطة إعادة تأهيل هذه الشخصيات.

وأوضح التقرير أن هذه المباركة الدولية لذات الجهات المحلية الفاعلة تمثل إشارة واضحة لاستعداد ليبيا لمزيد من الاضطرابات خلال الأشهر المقبلة فهدف المجتمع الدولي هو الاستمرار في منحها شرعية متجددة من دون موافقة الجمهور الليبي عبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأضاف التقرير: إن هذه الجهات كافة لا تريد المضي في الاستحقاقات الانتخابية وتفضل الإبقاء على امتيازات السلطة والتأثير الحالية. موضحًا أن هذا الأمر لا يتنم إلا عبر تقاسم السلطات فيما بينها وهو ما لاقى على ما يبدو مباركة دولية وإن كانت غير معلنة.

ترجمة المرصد – خاص

