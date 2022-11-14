السفارة البريطانية تستنكر محاصرة مقر مجلس الدولة ومنع عقد جلسته 

الوطن|رصد

استنكرت السفارة البريطانية لدى ليبيا حادثة محاصرة ميليشا تتبع لرئيس الحكومة المنتهية لمقر مجلس الدولة ومنع انعقاد جلسته المقررة اليوم بطرابلس.

وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية بتويتر “نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة اليوم في طرابلس”.

وشددت السفارة على ضرورة السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها مؤكدة بأن أي محاولة لعرقلة نشاطهم بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول.