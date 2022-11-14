«طرابلس المركز» تبحث التعاون مع مالطا لتنفيذ مشاريع تنموية

بحث المجلس البلدية طرابلس المركز، اليوم الإثنين، التعاون مع الجانب المالطي في تنفيذ بعض المشروعات التنموية، ومنها مشروع تحوير وإعادة تحوير القمامة ومعالجة المياه والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر المجلس البلدي مع وكيل وزارة الخارجية المالطي وسفيرها لدى ليبيا، وفق بيان نشرته صفحة البلدية على «فيسبوك».

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كان في استقبال الوفد عميد وأعضاء المجلس البلدي، حيث قام الوفد بجولة ببعض المرافق الأثرية بطرابلس، وفق البيان.