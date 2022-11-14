أعضاء بالأعلى للدولة يطالبون وضع تراتبية كأساس للتفاوض مع مجلس النواب

العنوان – طرابلس

طالب أعضاء من المجلس الأعلى للدولة اليوم الإثنين، مكتب الرئاسة بالمجلس وضع تراتبية كأساس للتفاوض مع مجلس النواب.

وشدد الأعضاء وعددهم 50 عضوًا في بيان لهم على أن اعتماد التراتبية في الجلسة القادمة كبند أول على جدول الأعمال.

وشدد الأعضاء على أن يكون الاستفتاء على الدستور أو اعتماد القاعدة الدستورية بالتوافق بين المجلسين على أحدهما.

وأضاف أعضاء المجلس أن التوافق مع مجلس النواب على قانون الانتخابات، والتوافق مع مجلس النواب على تحديد موعد الانتخابات.

ولفت الاعضاء إلى أنه يكون التوافق مع مجلس النواب على مجلس رئاسي وحكومة تكنوقراط محددة العدد والبرنامج تلتزم بما ورد بالأزمنة الانتخابية المحددة بالأساس الدستوري.