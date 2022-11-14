الدولار يعود للارتفاع أمام الدينار في السوق الرسمية

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، إلى 4.90 دينار مقابل 4.89 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي.

وانخفض سعر اليورو إلى 5.05 دينار مقابل 5.06 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.76 دينار مقابل 5.79 دينار أمس.

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار.

واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.26 دينار، بينما زاد سعر اليوان الصيني إلى 0.69 دينار مقابل 0.68 دينار أمس.