ليبيا تبحث مع البنك الدولي تفعيل ثلاثة برامج صحية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 November, 2022

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح مع فريق العمل الخاص بالبنك الدولي في ليبيا تفعيل ثلاثة برامج صحية في ليبيا.

وناقش الوزير مع الفريق الدولي تفعيل ثلاثة برامج رئيسية وهي “الموارد البشرية والنفقات الصحية الاقتصادية والرعاية الصحية الأولية” التي يعمل عليها الفريق مع خبراء من وزارة الصحة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وقدم فريق البنك الدولي شرحا وافيا للبرامج التي اعتمدها، مؤكدا أن بدء التطبيق الفعلي سيكون بداية العام المقبل بالتنسيق مع المرافق الصحية.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف أن ليبيا تعد جزءا من البنك الدولي ومن الدول الداعمة لعمله، مشددا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يقدمها البنك خاصة في دعم القطاعات وتقديم المشورة الفنية، والتنسيق مع وزارة المالية والإدارة المختصة بوزارة الصحة بالخصوص.