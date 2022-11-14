المشري: حكومة الدبيبة ميليشياوية تريد السيطرة وفرض رأيها بالقوة

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، “يستعرض عضلاته على أبناء 17 فبراير، ومن عرّوا رؤوسهم أمام القذافي بكل قوته، ويحملون لواء 17 فبراير حتى اليوم”، حسب تعبيره.

واضاف المشري في تصريحات، أن الدبيبة يسعى لتخويفهم بقوة حماية الدستور، وهو أبعد ما يكون عن حماية الدستور، قائلاً: “الدبيبة يمنعنا لأن هناك حديث عن توحيد السلطة التنفيذية، ويريد أن يستفرد بالمنطقة الغربية”.

وتابع: “القوة التي كانت تحاصر الجلسة قالت إنها قوة حماية الدستور، وتلقت تعليمات من وزير الدفاع، واتضح بعد ذلك أنهم تلقوا تعليمات من إبراهيم الدبيبة”.

واستكمل: “موقفنا من الحكومة واضح لأنها حكومة ميليشياوية تريد السيطرة وفرض رأيها بالقوة”، لافتاً إلى أن الدبيبة يعتمد على قنوات وصفحات على مواقع التواصل وصفحات واتساب تنشر أكاذيب، حتى يتمكن من البقاء لأطول فترة ممكنة.

واختتم: “الحكومة تضغط على مجلس الدولة، ولم نتلق أي حماية منها، سواء سيارات أو أسلحة أو أفراد، لأننا سياسيين ولا نريد أن نعمل بالنظرية الميليشياوية”.