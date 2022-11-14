بحضور السايح.. المفوضية: نؤمن بأهمية تثقيف الناخبين

بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، نظمت المفوضية بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا (UN)، اليوم الإثنين، لقاء حواري حول النظم الانتخابية، بحضور أعضاء من (الجمعية الوطنية)، ونخبة من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن القضائي والسياسي، وعدد من مديري الإدارات وموظفي المفوضية.

اللقاء الذي نُظم بمقر المفوضية تناول عديد المحاور منها: معلومات عامة حول النظم الانتخابية في العالم، والاعتبارات الرئيسية التي تؤخذ بعين الاعتبار عند اختيارها، وأنواعها، والنظم الانتخابية التي عمل بها في الانتخابات السابقة في ليبيا، والتي يجب التركيز عليها اليوم وأبرز مزاياها وعيوبها. وتخلل اللقاء نقاشات مفتوحة تضمنت إجابات على تساؤلات الحضور.

وبحسب البيان، تحرص المفوضية على تنظيم هذه اللقاءات إيماناً منها بأهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي الانتخابي وتثقيف الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.