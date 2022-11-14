الحويج يبحث التعاون مع الأردن لإنشاء مخازن آمنة لرفع الاحتياطيات الاستراتيجية من الحبوب

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، خلال لقائه اليوم الإثنين، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والحبوب بالمملكة الأردنية أنور العجارمة، إمكانية التعاون بين الجانبين في إنشاء مخازن أرضية آمنة لرفع مستوى الاحتياطات الاستراتيجية من الحبوب، بحسب الوزارة.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء الحويج والعجارمة خُصص «لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات وتقنيات التخزين والمناولة، واستعرض إمكانية تنظيم لقاءات وزيارات تهدف إلى تبادل المعلومات وآليات توريد الحبوب وإنشاء مخازن أرضية آمنة لرفع مستوى الاحتياطات الاستراتيجية من الحبوب».

حضر اللقاء المدير العام المكلف لديوان الحبوب حسين العمامي، ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة مرعي الدرسي.

– مجلس أمناء ديوان الحبوب يقدم 4 توصيات في ختام اجتماعه الأول

– الدبيبة يوجه بتشكيل لجنة لإعداد ميزانية ديوان الحبوب

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إنشاء ديوان الحبوب

ووافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة في الأول من يونيو الماضي على إنشاء ديوان الحبوب لتوفير الكميات اللازمة بشكل دائم ومستمر وبأفضل الأسعار العالمية والمحلية.

وعقد مجلس أمناء ديوان الحبوب أول اجتماع له برئاسة الحويج في 25 أكتوبر الماضي، بحضور الأعضاء وزير المالية خالد المبروك، ووكيل وزارة الزراعة محمد التركي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية سهيل أبوشيحة، والمدير العام بديوان الحبوب حسين العمامي، ونائب المدير العام ونيس العبيدي.

وأوصى أعضاء مجلس أمناء ديوان الحبوب في ختام اجتماعهم الأول «بإحالة مشروع الميزانية إلى وزارة المالية، وتكليف حسين العمامي مديرا عاما لديوان الحبوب بصفة موقتة حتى يتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتسمية ونيس العبيدي نائبا للمدير العام بديوان الحبوب، وتضمين ملاحظات الأعضاء حول الهيكل التنظيمي وعرضه خلال الاجتماع المقبل» وفق ما أعلنته الوزارة.