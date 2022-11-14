السفارة البريطانية تعبر عن قلقها من منع المليشيات في طرابلس عقد جلسة المجلس الأعلى للدولة

العنوان – طرابلس
عبرت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا اليوم الإثنين، من منع مجموعات مسلحة في طرابلس لاجتماع المجلس الأعلى للدولة.
وذكرت السفارة في تغريدة على حسابها في “تويتر” :”نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة اليوم في طرابلس”.
وأوضحت السفارة البريطانية :”ينبغي السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها”.
وتابعت السفارة في تغريدتها :”أي محاولة لعرقلة نشاط المؤسسات المدنية بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول”.
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