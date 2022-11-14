السفارة البريطانية تعبر عن قلقها من منع المليشيات في طرابلس عقد جلسة المجلس الأعلى للدولة

العنوان – طرابلس

عبرت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا اليوم الإثنين، من منع مجموعات مسلحة في طرابلس لاجتماع المجلس الأعلى للدولة.

وذكرت السفارة في تغريدة على حسابها في “تويتر” :”نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة اليوم في طرابلس”.

وأوضحت السفارة البريطانية :”ينبغي السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها”.

وتابعت السفارة في تغريدتها :”أي محاولة لعرقلة نشاط المؤسسات المدنية بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول”.