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السفارة البريطانية تعبر عن قلقها من منع المليشيات في طرابلس عقد جلسة المجلس الأعلى للدولة

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

عبرت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا اليوم الإثنين، من منع مجموعات مسلحة في طرابلس لاجتماع المجلس الأعلى للدولة.

وذكرت السفارة في تغريدة على حسابها في “تويتر” :”نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة اليوم في طرابلس”.

وأوضحت السفارة البريطانية :”ينبغي السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها”.

 وتابعت السفارة في تغريدتها :”أي محاولة لعرقلة نشاط المؤسسات المدنية بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول”.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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