السنوسي بسيكري: ليبيا ليست ضمن أولويات واشنطن

قال الكاتب والمحلل السياسي، السنوسي بسيكري إن “الولايات المتحدة لا تزال الأقدر على توجيه الأحداث في ليبيا والتأثير على اتجاه النزاع الراهن وتهيئة الظروف للاستقرار ولو نسبيا.

وأضاف بسيكري لـ”عربي21″، الممول قطريا، أن “التجربة تؤكد أن العقوبات التي يقصدها السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند تلك التي لم تؤت ثمارا ولا يأبه لها الساسة الليبيون، فهي عقوبات محدودة كما أن الولايات المتحدة نفسها لم تلتزم بتنفيذها “.

وأشار إلى أن ليبيا ليست ضمن أولويات واشنطن، لكنها تأخذ موقفا يجعل حضورها جليا في بعض الأوقات، يرتفع مؤشره وينخفض مع سخونة الأحداث، ولقد شكل التدخل الروسي المباشر في ليبيا باعثا على اهتمام أمريكي متزايد تجاه الملف الليبي”.

ويدلل بسيكرى على كلامه بالإشارة إلى نفي ويليامز إمكانية إعادة التمثيل الدبلوماسي الأمريكي إلى العاصمة طرابلس، وأرجعت ذلك إلى الأهمية النسبية المتدنية لليبيا في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية وعقبت بقولها إن ليبيا لم تكن أبدا ذات أولوية عالية، بل أنزلت إلى مرتبة ثانوية.

ويشدد على أن سياسة إسناد الملف الليبي إلى طرف آخر هي سياسة بحد ذاتها، وبأدوات متغيرة وتأثير له اتجاهات مختلفة تماما. ففي مرحلة سابقة، خاصة بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، أُطلِق العنان لحلفاء أمريكا في الخليج، تحديدا الإمارات والسعودية، فكان لتورطهم في الملف الليبي نتائج كارثية منها الحرب على طرابلس وما خلفته من نتائج خطيرة، تتعدى دمار العمران وهلاك الإنسان.

ويقول: “عندما وضع الروس أقدامهم في ليبيا تراجع الدور والحضور الخليجي وتقدمت تركيا لتكون من بين أهم صانعي الأحداث في البلاد، وليتغير مسار الأحداث مائة وثمانين درجة عما كان عليه قبل التدخل التركي في الصراع، وهذا لا شك بإرادة وموافقة أمريكية”.