البيوضي: الدبيبة استشعر الهدوء حيث توقفت النخبة عن ممارسة دورها

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة يعتقد بأنه فعلا قادر على فرض رؤية القوى السياسية ( المتطرفة) المساندة له في إجراء الانتخابات البرلمانية فقط، وحديثه عن مقترح أمريكي ويحظى بمساندة دولية هو كالقروض و الكتاب المدرسي، سماه رئيس مجلس الدولة بيعا للوهم.

أضاف في تصريحات صحفية أن في الواقع الدبيبة استشعر الهدوء حيث توقفت النخبة عن ممارسة دورها بالضغط لأجل تنفيذ الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، لذا فهو ورهطه يعتقدون أنها بيئة ملائمة لتسويق الأوهام، وقريبا جدا سيكتشف أن ملزومة بورقبة تنطبق عليه تماما: يالأوهام انجيكن رايق….. وانعاود منكن مضايق” وفق تعبيره.