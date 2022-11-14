هجوم عنيف من المشري على وليد اللافي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 November, 2022

هاجم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بقوة الوزير بحكومة الوحدة وليد اللافي في علاقة بالمنصات الإعلامية التي يديرها لفائدة الدبيبة ومهاجمة معارضيه.

وقال المشري اليوم الاثنين عقب إن اللافي يدير شبكة إعلامية ضخمة تقوم بتشويه المجلس الأعلى للدولة، وتكلف مئات الملايين من أموال الشعب الليبي، عبر عدد كبير من الصفحات والمؤسسات الإعلامية.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن تلك المنصت جعلت لتنشر الأكاذيب على المجلس والبقاء أكثر فترة ممكن في السلطة.