تأكيدًا لمصادرنا..عقيلة صالح يلتقي السفير الفرنسي ويبحث تطورات الأوضاع في ليبيا

العنوان – القبة

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج تطورات الأوضاع في ليبيا.

واستعرض صالح ومهراج خلال اللقاء في مدينة القبة المسارين السياسي والدستوري للوصول إلى الاستحقاق الإنتخابي في أقرب الآجال.

وعبر السفي الفرنسي عن سعادته بلقائه الأول برئيس مجلس النواب منذ توليه مهامه قبل أقل من شهر.

وأكد مهراج، دعم جمهورية فرنسا للشعب الليبي ولكافة الجهود التي تُبذل في هذا الإطار مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي.

وأشار السفير الفرنسي لدى ليبيا إلى دعم جمهورية فرنسا لاستقرار ووحدة وسيادة ليبيا.

وكانت صحيفة العنوان علمت من مصدر مطلع أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سيتقبل السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.