“عقيلة صالح” يستنكر تعرّض أعضاء من “مجلس الدولة” لترهيب الميليشيات

الوطن / رصد

استنكر رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح”، تعرّض أعضاء من مجلس الدولة، الإثنين، لأعمال “ترهيبيّة” من قبل ميليشيات مسلّحة في طرابلس.

وأعرب “صالح” عن إدانته، لمحاصرة أعضاء الدولة تحت قوة السلاح، وتهديد أرواحهم، وانتهاك حرياتهم الشخصية المكفولة بنص القانون من قِبَل تلك الميليشيات.

وطالب صالح -وفقًا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس النوّاب”، إلى فتح تحقيق من قبل النائب العام الصديق الصور، حول هذا الاعتداء، ومحاسبة المسؤولين عنه وتقديمهم للعدالة.