المشري لـ«باتيلي»: الدبيبة يعرقل الانتخابات ويتمسك بالسلطة

وجه خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، خطابًا إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي بشأن حادثة محاصرة مقر المجلس.

وقال المشري، في خطابه:” كان من المقرر عقد جلسة اليوم الإثنين للتصويت على مشروع القاعدة الدستورية في صيغتها النهائية ومناقشة آلية توحيد المناصب السيادية والسطة التنفيذية”.

وأضاف المشري:” فوجئنا بقوة عسكرية مدججة ومدرعات وأسلحة ثقيلة تحاصر مقر المجلس وتمنع الأعضاء من الدخول”.

وأوضح المشري، أنه أصبح لكل ذي رأي وبصيرة حرص هذه الحكومة على عرقلة الانتخابات والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة.

وأكد المشري، ضرورة الدعوة لإجراء لقاء فوري بين مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب برعاية البعثة الأممية، لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة نزيهة مقبولة.

وكان خالد المشري، تقدم بشكوى إلى النائب العام الصديق الصور، ضد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومستشاره إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة لشؤون الاتصال في حكومته وليد اللافي، في واقعة منع عقد جلسة المجلس اليوم في طرابلس.

وطلب خالد المشري، من النائب العام التحقيق التحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ومنعه من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيقات في واقعة محاصرة «قوة حماية الدستور» لمكان اجتماع المجلس الذي كان مقررا اليوم الإثنين في العاصمة طرابلس.