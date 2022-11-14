المشري: حكومة الدبيبة حريصة على عرقلة الانتخابات والبقاء في السلطة

العنوان – طرابلس

وجه رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين خطابًا إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي حول أحداث منع عقد جلسة المجلس الأعلى للدولة من قبل مليشيا مسلحة.

وقال المشري في خطابه الذي نشر عبر الحساب الرسمي للمجلس على “فيسبوك” :”تأكد حرص حكومة الوحدة الوطنية على عرقلة الانتخابات والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة”.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن الوضع الآن يتطلب الدعوة إلى إجراء لقاء فوري بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب برعاية البعثة.

وأشار المشري إلى أن هذا اللقاء سيكون لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة.

وذكر في خطابه أنه كان من المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للدولة جلسته العامة وكان جدول أعماله التصويت على مشروع القاعدة الدستورية في صيغتة النهائية ومناقشة آلية توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية.

واستطرد المشري :”إلا أنه فوجئنا بقوة عسكرية مدججة ومدرعات وأسلحة ثقيلة محاصرة لمقر المجلس وقامت بمنع أعضاء المجلس الأعلى للدولة من الدخول”.