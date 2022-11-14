بعد حصار مجلس الدولة.. السفارة الأمريكية: على قادة ‎ليبيا حل خلافاتهم بالحوار

دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، إلى حل الخلافات عبر الحوار، على خلفية حصار قوة مسلحة تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مجلس الدولة الاستشاري ومنع اجتماعه.

قالت السفارة في بيان على تويتر، دون توبيخ الدبيبة: “‏يجب على قادة ‎ليبيا حل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار والتسوية وإجراء الانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي يريدها الليبيون ويستحقونها، إنّ التهديد باستخدام القوة من شأنه أن يزعزع الاستقرار ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، وهو ليس طريقة مشروعة أو مستدامة لحل الخلافات السياسية في ‎ليبيا”.