مجلس الدولة: لا صحة لأخبار استدعاء المجلس قوّةً عسكريّةً لتأمين جلسة الثلاثاء

الوطن / رصد

نفى الناطق باسم مجلس الدولة، محمد عبد الناصر، ما جرى تداوله على بعض الصفحات الإخبارية حول استدعاء المجلس لأي قوة عسكرية لتأمين جلسته المقررة الثلاثاء.

وأكّد عبدالناصر في تصريحات صحفية، أن الغرض من هذه الشائعات هو بث الفتنة والشقاق داخل العاصمة طرابلس، مشدداً على أن مجلس الدولة هو جسم سياسي وليس كتيبة عسكرية، وفق قوله.

ومنعت مليشيا مسلحة تابعة لمنتهي الولاية عبد الحميد الدبيبة، أعضاء مجلس الدولة من الدخول إلى قاعة الاجتماعات التي ستُعقد فيها جلسة المجلس الإثنين.

وبحسب صور نشرها المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، نشرت المليشيا آليات مسلحة أمام مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وقال عضو مجلس الدولة ” سعد بن شرادة” في تصريحات صحفية، إن مجموعة مسلحة حاصرت مقر المجلس في طرابلس ومنعت دخول الأعضاء.