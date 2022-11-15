صحيفة “تايمز أوف مالطا”.. مهربو البشر في ليبيا يجنون الملايين

الوطن / رصد

يكسب مهربو البشر من الهجرة غير الشرعية في ليبيا أموالا طائلة، وفق تقرير تحليلي لصحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية.

وذكر التقرير أن مهربي البشر الذين يعملون من خارج ليبيا يكسبون بين الـ100 والـ200 مليون يورو سنويًا من أعمالهم الإجرامية المندرجة في إطار شبكات عالمية تمتد من آسيا وإفريقيا إلى أوروبا.

وأضاف التقرير أن “هذه الشبكات تحقق سنويا قرابة الـ29 مليارًا و400 مليون يورو من الأرباح. مرجعًا تعاون مالطا مع خفر السواحل الليبيين لمنع مهربي البشر من إرسال قوارب مليئة بالمهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد لتخلي دول الاتحاد الأوروبي الأخرى عن فاليتا”.