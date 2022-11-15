السفارة البريطانية لدى ليبيا: نشعر بالقلق إزاء قيام المجموعات المسلحة بمنع اجتماع مجلس الدولة

قالت السفارة البريطانية لدى ليبيا أنه ينبغي السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها.

جاء ذلك فى تدينة للسفارة على حسابها الرسمي بمنصة تويتر أضافت فيه ، نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة اليوم في طرابلس.

كما أضافت السفارة قائلة: ينبغي السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها.

مؤكدة أن أي محاولة لعرقلة نشاطهم بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول.

وفي السياق ذاته دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، إلى حل الخلافات عبر الحوار، وذلك على خلفية حصار قوة مسلحة تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مجلس الدولة الاستشاري ومنع اجتماعه.