عميد أوباري: باتيلي أكّد لنا سعي الأمم المتحدة لإيجاد مسار يؤدّي لإجراء الانتخابات

قال عميد بلدية أوباري “أحمد ماتكو” إن المبعوث الأممي إلى ليبيـا “عبد الله باتيلي” ناقش اليوم الإثنين خلال زيارته للجنوب مع عمداء المنطقة الجنوبية أزمات الجنوب وغياب دور السلطات المركزية في لعب دور فعّال حيالها.

كما أوضح ماتكو أنّ باتيلي أكّد لهم سعي الأمم المتحدة لإيجاد مسار يؤدّي إلى إجراء الانتخابات وتجاوز المراحل الانتقالية الحالية بمشاركة جميع الليبييـن.

ولفت عميد بلدية أوباري إلى أنّ البعثة الأممية لدى ليبيـا تدرس إمكانية فتح مقرّ لها بالمنطقة الجنوبية بناء على تقييم الوضع الأمني فيها..