الدبيبة يفتتح معرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات

العنوان-طرابلس

افتتح رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، معرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات وتقنية المعلومات.

وبحسب بيان الحكومة، شارك في افتتاح المعرض المقام على أرضية معرض طرابلس الدولي، رئيس لجنة إدارة الشركة القابضة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات محمد عياد، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات عبد الباسط الباعور، ومدير الهيئة العامة للمعارض أبوبكر قنونة.

وأجرى الدبيبة جولة داخل أجنحة المعرض، استمع خلالها إلى عدد من المشاركين والمهتمين بالمعرض، مجددا تأكيده على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في مجال التقنية والاتصالات.

يشار إلى أن أعمال المعرض تستمر من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 200 شركة ومؤسسة من القطاعين الخاص والعام.