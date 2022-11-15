في العيادة المجمعة “غات”.. مرضى السكري بدون “أنسولين” لأكثر من شهرين

الوطن / رصد

كشفت مشرفة ممرضات المركز الصحي بالعيادة المجمعة في غات، توق سيدي، عن معاناة المركز من النقص الشديد في الأنسولين المخصص لأغلب المراجعين من المرضى.

وقالت سيدي في تصريحات صحفية، إن المرضى البالغ عددهم 400 مريض سكري من مختلف الأعمار، لم يتلقوا أدوية الأنسولين لأكثر من شهرين ونصف، وأن مجمل ما أُمِدَّ به المركز يُقدَّر بـ 100 حبة فقط، قُسّمت على بلدية غات والبركت.

كما أكدت سيدي عدم وجود بطاقات رسمية لدى المركز لمرضى السكري، مما حدا بالمركز إلى استخدام بطاقات مصوّرة عوضاً عنها، مشيرةً أن نقص الإبر “الشرنقة” اضطر بعض المرضى إلى استخدامها أكثر من 3 مرات بسبب غلائها في الصيدليات، بالإضافة إلى عدم صلاحية ثلاجات تخزين دواء الأنسولين في المركز.