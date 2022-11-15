بنغازي.. الشروع في فتح مسارات جديدة بمنطقة حي الفاتح وعمارات الضمان

العنوان-بنغازي

قالت غرفة الطوارئ والتنظيم التابعة للحكومة الليبية، اليوم الاثنين، أنها شرعت بفتح مسارات جديدة بمنطقة حي الفاتح سابقا وعمارات الضمان ببنغازي.

ويأتي ذلك عقب يومين من زيارة أجراها، فرج قعيم، للمنطقة بصفته رئيسا لغرفة الطوارئ والتنظيم.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، أن شكاوى المواطنين لا ترد إلا بالتلبية، لافتة إلى أنها تحاول جاهدة حلحلة كافة المختنقات في كافة المناطق.

وأشارت الغرفة أنه بعد بدايتها في عملها ببنغازي تلقت عددا كبيرا من النداءات والبيانات من شتى مناطق المدينة مطالبين رئيس الوزراء، فتحي باشاغا، بالوقوف على احتياجات مناطقهم وحلحلة مختنقاتها.

وقالت الغرفة أن حملات النظافة العامة مستمرة في كافة الشوارع وأنها تعمل على نظافة منطقة حي الفاتح سابقاً ومداخله و شوارعه ووسط الأحياء السكنية.

وأوضحت الغرفة أنها أطلقت مشروعا لرصف طريق مداخل ومخارج منطقة عمارات الضمان بحي الفاتح سابقاً بعد نداءات المواطنين المتكررة.

وأشارت الغرفة أنه سيتم رصف طريق متكامل وفتح مسارات حديثة للمنطقة ليكون متنفس مروري لسكان المنطقة حسب توضيح المهندسين في غرفة الطوارئ.