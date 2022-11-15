بعيو: المحافظ الاستثمارية ملكية خاصة لا تمس

الوطن / رصد

قال الكاتب الصحفي، محمد عمر بعيو، إنّ مجلس النواب قد سنّ قانونًا بإعادة العمل بالأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية، حيث تعد هذه المحافظ ملكية خاصة لا يجوز مساسها.

وتابع بعيو أنّ المؤتمر الوطني العام قد قام بإيقاف عوائد المحافظ الاستثمارية الشهرية عن أكثر من ربع مليون عائلة ليبية منذ ثماني سنوات؛ لأنّ البلاد كانت تعاني من سطوة الفوضى وعبث المجرمين.

وتساءل عن إمكانية صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي من من دفع الأموال لأصحاب المحافظ الاستثمارية والمتراكمة طيبة هذه السنوات، مضيفًا أنّ قيادة الصندوق قد تنوعت وتعاقبت على مدار السنوات الماضية فهل نحمّل “ياسين الأبيض” المدير العام الحالي مسؤولية إصلاح ما أفسده سابقوه.