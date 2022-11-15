“خلينا في حالنا”.. المشري لـ الدبيبة: الجميع يعلم من يعقد الصفقات وصفقة مؤسسة النفط خير دليل

العنوان-طرابلس

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في رد على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة أن “الجميع يعلم من الذي يعقد الصفقات وصفقة المؤسسة الوطنية للنفط خير دليل”.

وتابع المشري في تغريدة له عبر تويتر: أن “المجلس سيعقد جلسة بالظروف المناسبة لنا ولست أنت من يقرر موعدها، ولا نريد تأمينك”، مضيفاً “فقط خلينا في حالنا”.

ويأتي ذلك ردا على ما تعرض له أعضاء مجلس الدولة، اليوم الاثنين، في طرابلس من أعمال تهديد وترهيب بقوة السلاح من خلال محاصرتهم من قبل مجموعات مسلحة.

وأكد المشري في تغريدة عبر تويتر: أن “مسلسل التضليل مستمر”، مؤكداً أنه لم يكن هناك “حتى محتجا واحدا، بل كانت هناك مدرعات وأسلحة ثقيلة تابعة لوزير الدفاع”.

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، لمح الدبيبة، إلى أن المشري بـ “سياسـة التكـتـم والتعتيـم وعقـد الاتفاقـات في الغـرف المظلمـة”، لافتا إلى أنها قـد يـؤدي إلـى احتجاجات قد تكون غير منضبطة في بعض الأحيان.

وقال الدبيبة أنه أصدر تعليمات لوزارة الداخلية لتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة غدًا الثلاثاء، مع عدم المساس بحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي.