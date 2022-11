مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يضبط لحوم فاسدة في منطقة قصر بن غشير

ليبيا – ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب النواحي الأربعة رفقة فرع جهاز الحرس البلدي قصر بن غشير لحومًا عليها آثار فساد أثناء جولة على قصاب (ساجد).

المركز أكد عبر مكتبه الإعلامي رصد وجود لحم ولحم مفروم عليه آثار فساد ورائح كريهة داخل القصاب، إلى جانب عدم وجود ترخيص وشهادات صحية.

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أكد اقفال القصاب بالشمع الأحمر بسبب المخالفات المرصودة.

