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صحيفة “الشرق الأوسط”: الدبيبة فتح المجال للأطماع في ثروات ليبيا النفطية

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

قالت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، نقلا عن مسؤول عسكري في شرق ليبيا، إن الدبيبة، فتح المجال للأطماع في ثروات ليبيا النفطية، وهذا بالطبع سيزيد التحديات المستقبلية التي على البلاد أن تعمل على مواجهتها من الآن في البحر المتوسط.

وأضافت في تقرير طالعته “السبق”، أن ازدياد النفوذ التركي في غرب ليبيا، وتوقيع أنقرة مؤخرا مذكرة للتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية، جعل الدول الأوروبية في حالة خوف وترقب لما قد يحدث، وأن الجميع أصبحت عيونهم على ليبيا بغرض الاستفادة قبل أن تستقر الأوضاع بها.

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عن مصدر الخبر

منصة السبق الإعلامية

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