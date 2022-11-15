مطالبا بتوفير بيئة آمنة.. الرئاسي يُعلن رفضه منع انعقاد جلسة الأعلى للدولة

العنوان-طرابلس

أعلن المجلس الرئاسي رفضه ما تعرض له المجلس الأعلى للدولة من محاولة منعه من انعقاد جلسته العادية التي كان من المقرر أن تنعقد أمس الاثنين، إلا أن أعضاء المجلس تعرضوا إلى التهديد الأمر الذي أسفر عن عدم انعقاد الجلسة.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له تابعته أخبار ليبيا 24، أن حق التعبير مكفول للجميع في إطاره الدستوري.

وطالب المجلس الرئاسي، الأجهزة الأمنية المختصة بالعمل على حماية وتوفير بيئة آمنة تضمن حرية التعبير للجميع وسلامة القرار للمؤسسات السياسية في إطار الإعلان الدستوري وخارطة الطريق.