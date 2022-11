ليبيا – أعلن الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري محمد عبد الناصر تأجيل جلسة المجلس المزمع عقدها الإثنين بعد منع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماع من قبل قوة عسكرية تابعة لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة.

عبدالناصر وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قال: إن أفرادًا من جهاز الردع قاموا بالتدخل لتأمين أعضاء المجلس.

ونوه عبد الناصر إلى أن الجلسة كانت ستناقش تقرير لجنة اختيار المناصب السيادية والسلطة التنفيذية.

Shares

The post عبد الناصر: جلسة مجلس الدولة كانت ستناقش تقرير لجنة اختيار المناصب السيادية والسلطة التنفيذية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية