مؤسسة النفط تناقش مع “إيني” الإيطالية زيادة معدلات الإنتاج النفطي

الوطن|رصد

ناقشت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط مع مسؤولي شركة “إيني” الإيطالية المشاريع المنجزة للشركة فيما يخص برامج الاستكشاف والاستطلاع للعام 2022.

كما بحث الاجتماع الذي عقد بمر المؤسسة بالعاصمة طرابلس البرامج المقترحة للعام 2023 لزيادة معدلات الإنتاج.

واستعرضت الشركة الإيطالية خلال الاجتماع برامج المسح السيزمي والحفر الاستكشافي والدراسات الجيولوجية بالإضافة إلى مناقشة رفع حالة القوة القاهرة واستئناف نشاط الشركة الاستكشافي في ليبيا.

وترأس الاجتماع مدير إدارة الاستكشاف عبدالمنعم بطيخ بحضور عدد من المختصين والفنيين بإدارة الاستكشاف،وعن الشركة الإيطالية حضر نائب المدير العام للشركة ونيس الرويمي ومدير إدارة الاستكشاف جوزبي بريتشي.