باتيلي: تكثيف الجهود المحلية الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية

قال عبدالله باتيلي، مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، إن ما يحدث في ليبيا، حدث في العديد من البلدان من ناحية الأزمات، ولكن دائما ما يكون الحل لدى الأشخاص الفاعلين بشكل إيجابي في المجتمع.

وأضاف باتيلي، خلال لقاء جمعه بعمداء البلديات وأعيان المنطقة الجنوبية، في مدينة سرت:” أنا هنا اليوم للاستماع إلى الأفكار والخطط المناسبة من وجهة نظركم كمواطنين ومسؤولين لحل الأزمة بالمنطقة الجنوبية”.

ولفت إلى أن المنطقة الجنوبية تحتاج إلى دعم الاستقرار والتخطيط بشكل جماعي وتكثيف الجهود المحلية هو الحل الوحيد.

وأشار إلى أن أعمال الأمم المتحدة لا يمكن أن تكون هي الحل الوحيد، الحل يكمن في توحيد صفوف الليبين للنهوض بدولتهم.

وكان وفد من بعثة الأمم المتحدة برئاسة عبدالله باتيلي، زار الإثنين مدينة سبها ويلتقي عددًا من عمداء البلديات بالمنطقة الجنوبية، متبادلاً الأراء حول المشروعات والخطط لدعم الاستقرار بالجنوب.