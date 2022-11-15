حاكم دارفور: اجتماعات الغرفة التجارية أفضت إلى فتح الحدود بين ليبيا والسودان

الوطن / رصد

صرّح حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أنّ الاجتماعات المكثفة للغرفة التجارية المشتركة بين السودان وليبيا قد تُوِّجَت باتفاق على فتح الحدود بين البلدين بهدف تنشيط التجارة، مؤكّدًا أنّ الاجتماعات خلصت إلى اتفاق على فتح قنصلية بمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور وإعادة فتح القنصلية السودانية بمدينة الكفرة.

وأضاف مناوي، في تصريحات صحفية، أن الاتفاق شمل إقامة طريق بري يربط مدينة الفاشر السودانية بمدينة الكفرة الليبية بطول يتجاوز ”ألف“ كيلومتر، وأنّ الجانب الليبي سمح للجانب السوداني باستخدام الموانئ الليبية في مساحة حرة تقدر ب ”15“ كيلومتر بإعفاءات جمركية.

وتابع مناوي أن الجانب الليبي شكا من وجود عدد من بوابات التحصيل السودانية في الحدود، مشيراً إلى أن المعالجات جارية مع السلطات المركزية لتجاوزها.

يُشار إلى أنّ اجتماعات مكثفة بين الطرفين عقدت بمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور تم فيها الاتفاق مبدئيا على هذه القضايا، وضم الوفد السوداني أعضاء من الغرفة التجارية المشتركة، ممثل في ولايات الشمال، ممثل من إقليم دارفور وممثل من ولايات كردفان.