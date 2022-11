داخلية الدبيبة تبحث مع الداخلية التركية سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الأمني

ليبيا – عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة في حكومة تصريف الأعمال اللواء محمود سعيد الإثنين إجتماعًا مع مستشار وزارة الداخلية التركية العقيد محمد ساورا وضابط اتصال الوزارة، والسكرتير الثالث بوزارة الخارجية التركية، بحضور رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء البشير بالنور، ومدير مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء طارق كعيبة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل الأمني، وعلى الأخص المواضيع المتعلقة بالبرامج التدريبية على الصعيدين الداخلي والخارجي للرفع من مهارات وقدرات منتسبي الوزارة بمختلف مكوناتها، وتدريبهم لمكافحة كافة الجرائم والمحافظة على الأمن بما يلبي تطلعات وزارة الداخلية.

