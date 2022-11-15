المجلس الرئاسي: نرفض ما تعرّض له مجلس “الدولة” من منع لعقد جلسته

الوطن / متابعات

استنكر المجلس الرئاسي الليبي، حادثة الاعتداء والترهيب التي تعرّض لها أعضاء مجلس الدولة ظهر الإثنين، من قبل قوات تابعة لوزارة دفاع منتهية الولاية.

وقال المجلس الرئاسي، إنه يرفض ما تعرض له مجلس الدولة من محاولة منعه لعقد جلسته العادية الـ 82، في ظل حق التعبير المكفول للجميع في إطاره الدستوري.

وطالب المجلس الأجهزة الأمنية المختصة بالعمل على حماية وتوفير بيئة آمنة، تضمن حرية التعبير للجميع، وسلامة القرار للمؤسسات السياسية، في إطار الإعلان الدستوري وخارطة الطريق.