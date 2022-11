ليببا – رأى الكاتب الصحفي عبد الله الكبير أن التهديد الذي أطلقه المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند جدي، مشيرًا إلى احتمال فرض عقوبات على المعرقلين.

الكبير وفي حديث خاص لموقع “عربي21” شدد على أن الأطراف المعنية سوف تخشى من احتمال فرض عقوبات أو الضغط عليهم بعد تورط بعضهم في انتهاكات وجرائم متنوعة، مؤكدا على أن أمريكا تملك وسائل ضغط يمكنها تفعيلها لإجبار معرقلي الحل السياسي في ليبيا على الرضوخ.

واعتقد الكبير أن الملف الليبي لم يحظَ بأولوية لدى الإدارة الأمريكية في السابق، مؤكدًا أن تطورات الحرب في أوكرانيا وما خلفته من أزمة في الطاقة دفع الإدارة الأمريكية إلى المزيد من الاهتمام بالملف الليبي.

Shares

The post الكبير: أمريكا تملك وسائل ضغط يمكنها تفعيلها لإجبار معرقلي الحل السياسي في ليبيا على الرضوخ first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية