ضو المنصوري: “النواب والدولة” ليس لديهما الاختصاص بإصدار القاعدة الدستورية

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور “ضو المنصوري”: تعثر المضي بشأن القاعدة الدستورية دليل على التعمد بالاستمرار في تأزيم الوضع السياسي.

جاء ذلك خلال تصريحات متلفزة أضاف فيها ، أن الحديث عن القاعدة الدستورية دون الوصول إلى حل عملي هو ذريعة فقط يتخذها رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” لكي يصل إلى ما يخطط له مع عقيلة صالح.

وتابع قائلا: نجدد تأكيدنا أن مجلسي النواب والدولة ليس لديهما الاختصاص بإصدار القاعدة الدستورية فهما جهات تشريعية فقط والهيئة هي من لديها هذا الاختصاص قانونيا.

كما أشار المنصوري إلى أنه سيتم تقديم دعوى لدى القضاء الدولي والإفريقي ضد مجلسي النواب والدولة لانتهاكهم قوانين البلاد ودستورها.