ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا موسعًا مع وزراء النفط والغاز محمد عون، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والمالية خالد المبروك بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

الاجتماع خصص بحسب مكتب إعلام الدبيبة لمناقشة الالتزامات القائمة على شركة البريقة، وآلية تحديد الاحتياجات من الوقود، والمشاكل التي تواجه الشركة مع شركات التوزيع، إلى جانب مناقشة البدء بمشروع إنشاء خزانات جديدة للشركة في مدينة طرابلس.

بدوره، أكد الدبيبة خلال الاجتماع، ضرورة البدء بتسوية الالتزامات بين وزارة المالية وشركة البريقة، من أجل تصحيح أوضاع الشركة، مشدداً على ضرورة مراقبة تنظيم ملف المحروقات من حيث العلاقة بين شركة البريقة وشركات التوزيع، بحيث يتم متابعة العلاقة التعاقدية من كافة جوانبها.

وأصدر تعليماته لمصلحة أملاك الدولة بالشروع في إجراءات تسليم الموقع الجديد لشركة البريقة للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء خزانات جديدة لضمان ديمومة توفر الوقود، في ظل ما تعانيه شركة البريقة جراء عدم وجود خزانات لها منذ أكثر من 8 سنوات، الأمر الذي يؤدي إلى نقص الكميات بين حين وآخر.

وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على جملة من الخطوات الإجرائية التي تساهم في استقرار الشركة، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها.

هذا وحضر اللقاء كل من:” ووكيلي وزارة المواصلات لشؤون النقل البحري والنقل الجوي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ومدير شركة البريقة لتسويق النفط، وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ومدير شركة النقل البحري، وعدد من مديري الإدارات الفنية بشركة البريقة”.

Shares

The post بحضور الدبيبة ..اجتماع موسع لمناقشة الالتزامات القائمة على شركة البريقة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية