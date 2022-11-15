المنصوري: نعتزم مقاضاة “الدولة” دولياً وأفريقياً

الوطن| رصد

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، إن مجلسي النواب والدولة غير مختصين بإصدار القاعدة الدستورية فهما جهات تشريعية فقط والهيئة هي من لديها هذا الاختصاص قانونيا.

وكشف المنصوري، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه سيتم تقديم دعوى لدى القضاء الدولي والإفريقي ضد مجلسي النواب والدولة لانتهاكهما قوانين البلاد ودستورها.

وقال المنصوري إن تعثر المضي بشأن القاعدة الدستورية دليل على التعمد بالاستمرار في تأزيم الوضع السياسي، مبينا أن الحديث عن القاعدة الدستورية دون الوصول إلى حل عملي هو ذريعة فقط يتخذها رئيس مجلس الدولة خالد المشري ليصل إلى ما يخطط له مع عقيلة صالح.