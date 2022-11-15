ضباب وأمطار ورياح محملة بالأتربة.. تفاصيل طقس ليبيا خلال الأيام القادمة

توقع خبراء المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يبقي الطقس دون تغير اليوم الثلاثاء، علي معظم مناطق البلاد، مشيرين إلى احتمالية سقوط أمطار متفرقة علي مناطق الشمال الشرقي (سهل بنغازي- المرج -الجبل الأخضر -درنة -طبرق ) قد تكون جيدة مساء اليوم، مع ظهور ضباب أثناء فترات الليل وصباح يوم الغد على بعض مناطق الساحل ومرتفعات الجبل الأخضر.

وأشار الخبراء إلى تأثر مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الغد برياح جنوبية غربية نشطة نسبياً قد تسبب في إثارة بعض الأتربة والغبار.

ونوه الخبراء إلى أن درجات الحرارة القصوى ستكون ما بين (22 – 27 )مْ على أغلب المناطق.