ليبيا الان

فرنسا: الحوار هو الطريق الوحيد لتهيئة الشروط لتنظيم الانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أكدت فرنسا على أنه يجب تجتمع مؤسسات الدولة في ليبيا بكل حرية وبدون عنف أو تخويف.

جاء ذلك على خلفية منع مجلس الدولة من عقد جلسته في طرابلس يوم أمس الإثنين، من قبل رئاسة حكومة الوحدة.

وقال السفارة الفرنسية، عبر تغريدة، إن “الحوار هو الطريق الوحيد لتهيئة الشروط لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت طبقا لرغبة الشعب”.

واتهم رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، الإثنين، رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بإصدار تعليمات إلى “قوة حماية الدستور” لمحاصر مقر انعقاد جلسة للمجلس ومنع دخول الأعضاء لقاعة الاجتماعات، الأمر الذي نفاه الدبيبة، مشيرًا إلى أنه كلّف وزارة الدفاع بإجراء تحقيق حول الواقعة.


عدد المشاهدات:
5

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك