فرنسا: الحوار هو الطريق الوحيد لتهيئة الشروط لتنظيم الانتخابات الليبية

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أكدت فرنسا على أنه يجب تجتمع مؤسسات الدولة في ليبيا بكل حرية وبدون عنف أو تخويف.

جاء ذلك على خلفية منع مجلس الدولة من عقد جلسته في طرابلس يوم أمس الإثنين، من قبل رئاسة حكومة الوحدة.

وقال السفارة الفرنسية، عبر تغريدة، إن “الحوار هو الطريق الوحيد لتهيئة الشروط لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت طبقا لرغبة الشعب”.

#ليبيا

تذكر 🇨🇵 أنه يجب أن مؤسسات الدولة تجتمع بكل حرية و بدون عنف أو تخويف. الحوار هو الطريق الوحيد لتهييء الشروط لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت طبقا لرغبة الشعب 🇱🇾 — La France en Libye (@AmbaFranceLibye) November 14, 2022

واتهم رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، الإثنين، رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بإصدار تعليمات إلى “قوة حماية الدستور” لمحاصر مقر انعقاد جلسة للمجلس ومنع دخول الأعضاء لقاعة الاجتماعات، الأمر الذي نفاه الدبيبة، مشيرًا إلى أنه كلّف وزارة الدفاع بإجراء تحقيق حول الواقعة.