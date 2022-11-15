السفارة الأمريكية تدعو القادة الليبيين إلى حل خلافاتهم عبر الحوار واجراء الانتخابات .

طرابلس 15 نوفمبر 2022 م ( وال ) – دعت السفارة الأمريكية لدى ليبيا القادة الليبيين، حل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار والتسوية وإجراء الانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي يريدها الليبيون ويستحقونها حسب تعبيرها .

وأكدت السفارة في تغريدتين نشرتهما عبر حسابها على” تويتر” مساء الإثنين أن “التهديد باستخدام القوة من شأنه أن يزعزع الاستقرار ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية ، وهو ليس طريقة مشروعة أو مستدامة لحل الخلافات السياسية في ليبيا. (وال)

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