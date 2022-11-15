الدولار يتراجع أمام الدينار في السوق الرسمية

انخفض متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، إلى 4.89 دينار مقابل 4.9 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.06 دينار مقابل 5.05 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.77 دينار مقابل 5.76 دينار أمس.

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، وانخفص الدينار التونسي عند 1.52 دينار.

واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.26 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار.