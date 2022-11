ليبيا – رأى عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن ما حدث لمجلس الدولة الإثنين أمر متوقع وأصبح طبيعيا.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار” أكد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة يريد فرض سياسة الأمر الواقع ومنع أي توافق بين مجلسي النواب والدولة.

